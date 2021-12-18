四大公投今天登場，正反兩方皆以最大力道催票，語音、簡訊、LINE、臉書盡出，陸空戰齊發，盼能衝高投票率。前立委林濁水指出，若今天整體的總投票率約落在40％至45％，不會超過50％，「那就是政黨的仇恨，只是少數人的仇恨，這不是壞事」。

對於公投的投票率，民進黨立委張廖萬堅表示，目前聽到同黨立委討論的狀況，上午的投票，北部已投票率大概是23％左右，南部大概是20％，若照這樣的進度，今天整體的總投票率約落在40％至45％，不會超過50％，但因為今天天氣比較冷，或許多數民眾下午才會出門投票也說不定。

對此，林濁水今天(18日)在臉書上表示，北部已投票率大概是23％左右，南部大概是20％，若照這樣的進度，今天整體的總投票率約落在40％至45％，不會超過50％。如果這是真的，那就是政黨的仇恨，只是少數人的仇恨，這不是壞事。

同時，對於總統蔡英文日前表示，一旦做錯決定，受害的是每一個人，別因為要教訓誰，最後教訓到我們自己的台灣，林濁水直言，「說得氣勢凌人」。林濁水認為在藻礁和萊豬議題上，國民黨錯得令人痛心，但是這兩個錯是民進黨先害過一遍台灣了，民進黨把民眾燒得沸騰，今天國民黨報仇為先，將錯就錯，趁火打劫。民進黨則死不認錯，民眾借機「教訓民進黨」。

林濁水更說，不教訓固不足洩恨，但是不能恨到國家跟民進黨一起受害，投票千萬記住這一點！