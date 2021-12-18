反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案結果晚間揭曉。行政院將於晚間8點15分在新聞中心召開「行政院記者會」，羅秉成政委兼發言人主持，行政院蘇貞昌院長、沈榮津副院長、李孟諺秘書長出席。

四大公投案持續開票，截至目前開票結果，四案公投案「不同意票」皆領先同意票，且不同意票全數突破350萬票，預料將全數被否決。行政院長蘇貞昌晚間20時15分將在行政院舉行記者會。

反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、重啟核四等四大公投，原本多項民調都顯示，四案同意票皆多於不同意票，但近兩個月來，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人全台走透透宣講，宣傳「四個不同意，台灣更有力」。

根據目前公投開票結果顯示，執政黨全面逆轉勝，扭轉原本的劣勢局面，蘇貞昌可望續任閣揆，繼續帶領行政團隊「衝衝衝」。

對於行政院對於四大公投案結果評估，羅秉成說，選舉是對人，公投對事，此次公投攸關國家發展與台灣未來，行政院做為當然反方，盡全力說明政府不同意的立場，理由也說明非常清楚，讓國人有取得充分資訊，期盼能理性做出判斷。

羅秉成強調，公投結果出爐後，政府一定會尊重民意，依法行政，權責機關會依照《公投法》規定適時處理，必要時會也將會對外說明。