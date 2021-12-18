全國性公投除了核四、萊豬、公投綁大選以及三接議題，新竹市還有一張專屬的地方性公投票，由彭桂枝領銜提出要求新竹市訂定廢汙水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和汙水專管回收，約在18日晚間7時突破四分之一門檻，且票數大幅領先不同意票數。

喝好水公投是完全由台灣乾淨水行動聯盟民間團體發起的公投，2018年底，行動聯盟遊說市議會訂定《新竹市公民投票自治條例》。2019年3月21日第1階段提案，市府就提案內容行文中央詢問事權歸屬，確認本案為地方自治創制類公民投票案。2019年7至10月募集6000張連署書，新竹市政府在查對相關資料後，於12月18日新竹市選委會宣布公投成案。2021年12月18日，與全國性公投同日辦理投票事宜。

新竹市總投票權人為35萬7083人，公投必須達到25％，門檻8萬9271人，並且票數大於另一陣營。約在晚間近7時，新竹市選委會數據公布同意票數來到90242票、不同意票數為1萬4270，數字將持續更新。