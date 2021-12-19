市場關注綠色金融發展，中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿18日指出，預計2021年終，大陸綠色信貸規模可能達到人民幣（下同）15兆元關卡，無疑是全球最大的綠色信貸市場。

財經網報導，馬駿18日表示，大陸在2015年開始構建綠色金融體系，從當時至今一直修訂完善標準、要求重點排污企業必須披露排放資訊、要求金融機構加大綠色金融體系的支持。

馬駿指出，大陸也不斷推出綠色金融的激勵機制，例如人行近期正式宣布類似再貸款的碳減排工具，讓大陸主要銀行能提供低成本的資金讓它支持低碳的項目。此外還有地方政府的綠色金融改革試驗區。

在相關工作推展下，大陸中國綠色金融取得大幅成長，馬駿表示，大陸綠色信貸規模2021年年終的時候達到14兆元，最近聽說突破15兆元，不但數字為全球最高，也維持高速的成長率。同時，相關債券在過去5年累計發行1.3兆元，2021年前10個月又發3千億元，目前累計1.6兆元，排名全球第二。