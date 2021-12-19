【LIVE直播】公投失利顏寬恒全力拚補選 沙鹿競選總部正式啟用｜2021.12.19

四大公投在昨（18）日結束，接下來全台焦點將放在罷免林昶佐及台中第二選區的補選，國民黨台中市第二選區立委參選人顏寬恒於今日正式啟用競選總部，包括無黨籍立法委員高金素梅、國民黨主席朱立倫到場力挺，至於是否擔心公投失利會影響選情，顏寬恒也說公投是對事不是對人，相信選民的智慧。

顏寬恒沙鹿競選總部今日正式啟用，面對剛結束、國民黨失利的公投結果，尤其沙鹿區更有3案的不同意票大於同意票，顏寬恒說會尊重公投結果，並指出公投是對事不是對人，他相信選民是有智慧的，希望補選獲得在地鄉親選賢與能，也期待任何政黨都不要操弄。

針對炒米粉事件，顏寬恒說這樣的指控是看不起選民，指出若一個人不被認同，不管請吃多好、多昂貴的東西，也不會因為這樣就將選票投給他，希望外界不要看輕台灣人、不要把選民想得這麼低劣；至於民進黨候選人林靜儀稱遇到借場地碰壁的問題，顏寬恒也說有遇到類似的狀況，並說都依照相關規定跟場地的所屬機關申請，希望不要模糊焦點。

江啟臣也說，這一個月來為了拚公投，顏寬恒只能獨自一人面對鋪天蓋地的造謠與抹黑，但顏寬恒是一個認真做事的人，只想幫每位選民做好立委工作，接下會結合社會大眾的力量，幫助顏寬恒讓大家知道他承受多大的委屈，希望大家能夠一起關心網軍造謠、媒體打壓等問題，一同支持顏寬恒，也讓大家知道靠著網軍抹黑，無法獲得中二選區選民的支持。