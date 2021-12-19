四大公投全軍覆沒，前副總統呂秀蓮今天認為，此次公投有四分之三的人未去投票，這是台灣民主的失敗，「最輸的是人民」，民進黨沒收了公投，要為歷史負責。

呂秀蓮今天出席中華民意研究會舉辦的「1218公投結果對未來政治影響」座談會，在會前受訪表示，這次的公投是台灣民主的失敗，同意票和不同意票的票數接近，朝野兩黨輸非輸、贏非贏，「最輸的是人民」。

她譴責國、民兩黨，這次公投四個議題都是非常嚴肅專業，需要去理性辯證的議題，但兩黨卻把它變成政黨對決，模糊焦點，讓去投票的人，只知道要「全部同意」或「全部不同意」，這是扭曲了公投的原意。

呂秀蓮表示，過去公投綁大選這是多少前輩的犧牲奉獻才換來的，包括她自己就走上街頭好幾次才爭取而來，昨天公投投票率僅41％，這結果也證明，民進黨不讓公投和大選綁在一起，事實上是沒收了公投，也是背叛了民進黨「我覺得非常的痛心」，這次公投民進黨要為歷史負責，因為他們沒收了公投。

國民黨主席朱立倫批評公投已死，呂秀蓮則是呼籲大家應該要重新思考，「還要迷信兩黨政治嗎？應該要三黨鼎立」。至於美國在台協會的回應，她認為，不要以為美國沒有看懂台灣的民主，從台灣在民主峰會的表現和參與的位階來看，不要再去自我吹噓，台灣如果真的民主，就要展現善的人文，「不要再偽善了」。