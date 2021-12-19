國民黨號召選民投下4張同意票的公投案，雖然最終因為得票數未超過門檻的關係均遭否決，但台北市的表現卻是「全壘打」，4案同意票均超過不同意，不料卻有網友在台北市議員游淑慧臉書留言嗆聲「要不要辭議員負責」，讓游淑慧不解說「我們的KPI應該有及格」。

四大公投案因為得票數未超過門檻的關係均遭否決，結果有網友就在游淑慧的臉書留言，嗆聲說「四大公投國民黨輸了，你要不要辭議員負責？」讓游淑慧忍不住反駁「台北全贏喔！」並說「你有考慮過鄭文燦的感受嗎？」酸網友是在「指桑罵槐」。

游淑慧表示，桃園市長鄭文燦執政7年，結果四個同意全數超過四個不同意，反而台北展現出「全壘打」的表現，讓游淑慧說「以台北來說我們的KPI應該有及格，但桃園鄭文燦的KPI就不好說」。

游淑慧意有所指地說，滿清13皇朝只有一個真正大阿哥繼位的，那個人就是倒霉的同治，「有個慈禧老媽，只好當個空頭皇帝，19歲就掰掰人世」；溥儀雖然被稱為「大阿哥」，但卻是過繼來的，命運也是個苦；至於康熙的大阿哥從小就被二阿哥太子壓在頭上，即便一直上蹦下跳、謀取大位，但始終技差一籌，最後被康熙革去郡王爵位，讓游淑慧感嘆說歷史上的大阿哥下場通常可憐、悲催的多。