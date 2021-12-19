現代人健康意識抬升，不少人平時都會補充保健食品，但有時卻不知道正確補充方法與時間。食藥署在臉書粉專發文，針對「鈣片」進行介紹，指出市面上鈣片種類多元，每一種的鈣含量不同、效果不同，就連吃法也有所差異，一定要挑選適合自己的鈣片才是最重要的。

食藥署在臉書粉專「守護厝邊頭尾 安全用藥」發文，表示一般常見的鈣片種類包含碳酸鈣、檸檬酸鈣、醋酸鈣、磷酸鈣、螯合鈣等，不同鹽類的鈣片其鈣含量和吸收量都不一樣，這也是選擇鈣片時最重要的課題，千萬不要以為數字越大鈣含量就越多。

食藥署以最常見的「碳酸鈣」為例，由於碳酸鈣需要胃酸進行分解，但經過胃酸分解後很容易產生腸胃道副作用，所以建議最佳的服用時機是「飯後」，而其他不需要經過胃酸作用的鈣，不管是空腹還是隨餐服用都沒關係。此外單次服用鈣離子的最大吸收量為500毫克，因此如果有大量攝取需求的話，建議可以分次服用為佳。

食藥署還透露，鈣片與神經傳導物質的合成也有關係，如果想要幫助睡眠、減少半夜抽筋，就可以選擇含有鈣或鎂的產品，並在睡前適當服用就能讓肌肉更佳放鬆。除此之外鈣片還可以作為洗腎患者的磷結合劑，常見用於結合磷的鈣有：碳酸鈣、醋酸鈣、磷酸鈣，因為需要結合食物中的磷，所以必須隨餐服用，才能發揮最大的效果。