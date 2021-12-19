慶祝國民體育日，全國萬人健走大會師活動今日上午在基隆市外木山海濱登場，來自各縣市上萬名民眾沿著湖海路健走至大武崙澳底沙灘後折返，市長林右昌歡迎來自全國各地熱愛運動的民眾，明年4月再來基隆參與城市博覽會。

林右昌說，今天的健走活動吸引來自全國各縣市2、3萬民眾熱情參與，連老天爺都特別賞臉，讓大家可以在難得的冬陽之下，欣賞基隆的美好風光，也呼籲大家在健走之餘，也要留在基隆多多消費，帶動本地商機。

教育處表示，健走活動已邁入第五屆，一直受到全國及本市愛好運動的朋友熱情參與，健走路線從外木山漁港廣場出發，行經湖海路並沿著外木山濱海步道至湖海灣後折返，沿途有山、有海，途中可以欣賞到基隆特有的美麗自然景觀，身心靈皆能受到陶冶，北海岸的明媚盡收眼底。

配合這場全國萬人健走大會師活動，基隆市消防局也在途中設置「核輻安全宣導」、「地震應變宣導」、「救災空拍機展示體驗」、「CPR＋AED宣導體驗」及「火災濃煙模擬屋」等5大防災宣導攤位，讓參與民眾在運動健身時，能夠接收正確防火及防災知識。

消防局提醒，地震發生時，立即「趴下、掩護、穩住」自我保護，確保自己身體安全，同時展示消防局最新搜救空拍機裝備及核輻安全宣導，增進全民消防防災觀念。