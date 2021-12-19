跡象顯示 金與正在北韓政治地位上升 18:422021/12/19 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓媒報導，北韓17日舉行最高領導人金正日去世十周年中央追悼大會上，現任領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正，其介紹順序排在政治局委員之後、政治局候補委員之前，這說明金與正在北韓的政治地位有所上升。 金與正掌管對韓、對美等外交工作並見機發表談話對外釋放資訊。 根據韓國家情報院數據，金與正今年公開露面34次，較去年（17次）劇增。 反萊豬公投未過 美：與台就食品議題持續接觸 冷戰2.0 台灣更展現中國研究優勢 #金與正 #北韓 #胞妹 #韓媒 #日舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼50周年慶 聚焦與日本合作 04:102021/12/19 專題周報 印度對美俄採兩手策略 04:102021/12/19 產業特刊 義媒專訪 吳釗燮期許中國民主改革 04:102021/12/19 焦點新聞 苗栗縣通霄鎮烏眉社區 彩繪石虎與媽祖19日啟用 15:272021/12/19 寶島 疫情衝擊 陸輕食餐廳新元素破產清算 07:332021/12/19 財經 蔡英文817萬票在公投腰斬 施正鋒：民進黨盛極而衰的警訊 08:292021/12/19 政治 台中公投結果 港媒觀察對顏寬恒衝擊 14:112021/12/19 政治 京站周年慶趁耶誕祭最殺折扣1折起 再推滿2500元扣Q點超殺優惠 10:312021/12/19 生活 中壽 外資大舉掃貨 04:102021/12/19 證券．權證 金正恩禁北韓人大笑 當地人受夠曝驚人心聲 14:472021/12/19 國際 避免兩岸訊息誤判 美智庫：應推動二軌對話與權威溝通管道 17:422021/12/19 兩岸 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 美國學者：台應以自毀半導體業阻大陸入侵 大陸軍事專家王雲飛：這是個要求台灣先自殺的餿主意 - 產業財經 - 旺報 華為遭殺剩半條命！任正非曝跟老美對幹 大陸唯一武器 - 財經 新北一哥易主！這區房價突破天際 他嚇：全面超越板橋了 - 財經 丟了華為 台積電第二大客戶是誰？這家搶當老二令人意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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