韓媒報導，北韓17日舉行最高領導人金正日去世十周年中央追悼大會上，現任領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正，其介紹順序排在政治局委員之後、政治局候補委員之前，這說明金與正在北韓的政治地位有所上升。

金與正掌管對韓、對美等外交工作並見機發表談話對外釋放資訊。

根據韓國家情報院數據，金與正今年公開露面34次，較去年（17次）劇增。