韓聯社報導，南韓總統文在寅今天表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣布1950-1953年韓戰正式結束，而首爾方面將推動讓其成真。

文在寅在坎培拉與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行雙邊峰會，他於會後的聯合記者會做出上述表示。

文在寅表示，他相信，終戰宣言將有助於恢復兩韓之間、以及美國與北韓之間陷入僵局的會談。（譯者：蔡佳敏核稿：嚴思祺）1101213