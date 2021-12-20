隨著自駕車、智慧城市、邊緣及雲端資料中心等應用紛紛落地，資料正以空前的速度成長與蔓延，大容量資料儲存的需求更是長期不減。市場對大容量儲存的需求也成為Seagate近幾年的主要營運成長動能，來自大容量產品營收在上季首度突破了20億美元。針對新的一年，在資料安全及儲存架構上，Seagate 也觀察到五大創新趨勢，點出企業需部署更彈性的儲存架構，除維持企業韌性外，也進一步成為企業成長的動能，打破阻擋創新的高牆。

趨勢一：後量子密碼學加密技術蓄勢待發在量子運算投資浪潮推波助瀾下，電腦將具備強大的運算能力，恐進一步地削弱古典密碼學的安全性，且目前預估於2026年至2031年間便會發生。為抵禦量子電腦的潛在攻擊，業界正積極發展與標準化一款新型加密演算法 - 「後量子密碼學 (PQC)」。 Seagate 預估，新興的 PQC 標準將於 2024 年底前臻於完備。

趨勢二：分散式儲存網絡崛起隨著去中心化共識協定與分散式帳本技術竄起，以去中心化儲存網絡存放資料的新方式也應運而生。這些儲存網絡將為下一代的全球資訊網（Web 3.0）奠定基石。分散式儲存（decentralized storage，DeStor) 網絡的容量不斷增加，至今新增的資料量已達數百 PB。

趨勢三：更多企業導入物件儲存解決方案相較於傳統的檔案儲存方案，物件儲存因在規範性元資料、可擴充性與無階層式資料結構等方面更具優勢，在可用資料量爆炸性增長之際，逐漸躋身成為大容量資料儲存的標準。資料集若能蘊含更多智慧情資，儲存系統便能從中受惠，而物件儲存恰可提供智慧資料儲存。物件儲存技術的優勢在於新應用開發與區塊儲存的結合，進而以共生的方式推動規模與效能同步提升。此外，許多傳統檔案應用程式正逐步轉向物件儲存的基礎架構，以享有物件儲存所創造的規模經濟效益。

趨勢四：雲原生軟體和應用開發推升動態配置儲存發展容器部署模式的互通性提高了企業的敏捷性與靈活度，長久下來，也促進企業朝向多雲環境遷移。以自動化儲存協調配置取代人工管理後，企業得以提高儲存硬體使用率，並透過儲存類別的抽象化來管理服務品質。容器化儲存介面（CSI）採宣告式的方法控管標準化及廠商獨有的儲存功能，進而打造可擴充的管理平面，為容器提供持續使用的儲存資源。

趨勢五：交織結構（fabrics）仍是分解式散基礎架構的重要支柱統一介面和簡化技術架構有助於強化效率及經濟效益規模化。 Seagate 甫於 2021 年 11 月開放運算計畫（OCP）大會中展示的 NVMe 硬碟技術，便是近期初露鋒芒的相關創新。CXL 標準可支援記憶體及運算交織結構的設計。