人民幣中間價跌282個基點 創近三周低 11:322021/12/20 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價20日報報6.3933元，較上個交易日（17日）報價6.3651元下跌282個基點，跌幅0.44％，創近三周低點。 不過中間價大幅下調對匯市影響有限。截至11點8分，人民幣兌美元在岸價報6.3785元，較上日收盤價6.3742元下跌43個基點，跌幅0.07％。 離岸價報6.3868元，上揚4個基點，漲幅0.01％。 外資期現貨 同步做多 權證星光大道－元大證券 東鋼 三大利多加持 #上揚 #基點 #創近 #三周 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情惡化 拜登將親上火線說明 04:102021/12/20 全球財經 A股具評價、低基期投資優勢 04:102021/12/20 投資理財 港立法會選舉 投票率估探新低 04:102021/12/20 全球財經 小戴不敵山口茜 銀牌創個人最佳 04:102021/12/20 運動天地 食物變貴 讓低所得家庭更苦 04:102021/12/20 財經焦點 歐德集團 五位獲優良店長肯定 04:102021/12/20 投資理財 敏盛集團調薪 每人年薪增加近1.6萬元 10:302021/12/20 財經 金門楊鎮浯：政黨對決形態愈趨明顯 04:102021/12/20 焦點要聞 操盤心法－明年台股看法兩極 行情預測不悲觀 04:102021/12/20 證券．權證 大馬洪災 東南亞航線再探天價 04:102021/12/20 產業．科技 升息抑房價？恐要調到與玉山等高 04:102021/12/20 企業經營 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 王力宏9億贍養費不算什麼？他給史上最多分手費！前妻瞬間變富豪 - 財經 核四未過缺電慘了？他爆這大國恐怖下場：台灣步後塵 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 這檔金融股殖利率破5％…危險？小心遭0056倒貨10萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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