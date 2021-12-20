人民幣兌美元中間價20日報報6.3933元，較上個交易日（17日）報價6.3651元下跌282個基點，跌幅0.44％，創近三周低點。

不過中間價大幅下調對匯市影響有限。截至11點8分，人民幣兌美元在岸價報6.3785元，較上日收盤價6.3742元下跌43個基點，跌幅0.07％。

離岸價報6.3868元，上揚4個基點，漲幅0.01％。

外資期現貨 同步做多
權證星光大道－元大證券 東鋼 三大利多加持
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