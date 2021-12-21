DAIKIN STAR大金之星青少年羽球菁英選拔賽12月20日到21日於台北體育館盛大開打，為期兩天的賽程，網羅全國最頂尖的青少年選手參賽，包含在高中盃及全中運皆奪冠的男子好手郭冠麟、分齡賽女單封后的王珮伃、男雙第一的蔡富丞/賴柏佑等青少年名將受邀出戰，為爭奪高額獎金與2021大金之星的榮耀奮鬥。

本賽由DAIKIN大金空調及中華羽協攜手舉辦，是今年度最高規格的青少年羽球盛會，大會為了提升整體賽事強度賽制採邀請制，僅有於青少年分齡賽獲各組前8名具備參賽資格，另外，為打造最佳的築夢舞台，培育羽球未來之星站上國際，主辦單位不僅提供高達50萬台幣賽事獎金獎助選手，更選用專業級比賽地墊、即時比分與電子計分系統等軟硬體設備，將賽事規格提高至國際標準，期望透過高規格賽事，讓選手們能提早適應國際賽場。

為了滿足廣大球迷朋友的觀賽需求並讓優秀選手們有更高能見度，主辦單位特別邀請「愛爾達體育」、「YAHOO!運動」、「達克運動」與「動滋Sports」4個平台於賽期進行現場轉播。