由於疫情令人日益擔心，同時美國總統拜登的支出計畫也在國會面臨潛在毀滅性的反對，美股今天走勢不佳，收在低點。

道瓊工業指數大跌433.28點或1.23%，以34932.16點作收。

標準普爾指數滑落52.62點或1.14%，收在4568.02點。

科技股那斯達克指數下挫188.73點或1.24%，收14980.95點。

費城半導體指數跌28.65點或0.76%，收3732.39點。（譯者：張佑之）1101221