疫情和拜登支出計畫能否過關堪憂 美股收低 道瓊大跌433點 06:132021/12/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情和拜登支出計畫能否過關堪憂 美股收低 。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於疫情令人日益擔心，同時美國總統拜登的支出計畫也在國會面臨潛在毀滅性的反對，美股今天走勢不佳，收在低點。 道瓊工業指數大跌433.28點或1.23%，以34932.16點作收。 標準普爾指數滑落52.62點或1.14%，收在4568.02點。 科技股那斯達克指數下挫188.73點或1.24%，收14980.95點。 費城半導體指數跌28.65點或0.76%，收3732.39點。（譯者：張佑之）1101221 拜登支出法案觸礁 高盛下修美國經濟前景 血崩7千億..美股暴殺快來？ 分析師揭投資人奔逃慘況 #點或 #拜登 #計畫 #美股 #28 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情惡化 拜登將親上火線說明 04:102021/12/20 全球財經 今晚開盤不妙！Omicron疫情歐美燒開 道瓊期指大殺500點 16:342021/12/20 財經 操盤心法－明年台股看法兩極 行情預測不悲觀 04:102021/12/20 證券．權證 指數殺逾百點 網酸：4個不同意 台股變無力 12:182021/12/20 財經 《盤後解析》回防17650 專家：內資撐盤、選股挑這些 15:062021/12/20 財經 黨內關鍵票不挺 拜登應對氣候領導力恐跛腳 14:032021/12/20 國際 《港股》恆指失守兩萬三 大型科網股傷重 11:082021/12/20 財經 台股年底拚萬八 蘋概雙王領軍 04:102021/12/20 財經要聞 Omicron血洗美股！盤前又殺600點 他沒在怕斷言空軍下場 18:032021/12/20 財經 群益證券本周看好半導體、遊戲NFT等五類股 09:092021/12/20 財經 Omicron疫情強襲！美股早盤重挫600點 台積電ADR逆勢抗跌 22:372021/12/20 財經 國際熱門新聞 減少大腦發炎與失智風險 研究認證只要每天維持1習慣 - 國際 影》菜鳥女警火辣跨坐長官扭臀狂蹭 紐約警界震怒出手了 - 國際 Omicron強攻 美拉緊報 病例從3％暴增為73％ - 政治圈 美恐爆單日100萬人確診 佛奇曝Omicron接管冬天慘況 - 國際 疫情和拜登支出計畫能否過關堪憂 美股收低 道瓊大跌433點 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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