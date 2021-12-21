歐洲央行(ECB)治理委員會成員Mario Centeno周一表示，有關通膨的「不確定性」需要持續的監控，必須保持注意；而歐洲新一輪的新冠封鎖管制應該不會造成物價上漲。

儘管歐洲各地感染人數飆升，出現封鎖和加強管制措施，但Centeno認為，這些應不會導致通膨上升。

據知情人士的消息指出，歐洲央行政策制定者上周開會時，試圖在更大程度地承認通膨風險，但該行一直堅持其說法，即到2022年末，物價增長將自行回落至ECB目標水準以下。

Centeno說，通膨大體上高度依賴於一些暫時性影響因素，包括較高的能源價格、供應鏈瓶頸，或疫情對經濟的影響。

同時身為葡萄牙央行行長的Centeno說，傳染病的影響仍然存在，而這種傳染病的經濟和金融效果會隨著時間的推移而顯現。

葡萄牙央行在周一發佈的金融穩定報告中表示，當復甦尚未完成時，歐洲央行處於一複雜的局面，因為貨幣政策過早地正常化，將對經濟產生負面影響，這可能導致金融市場的突然調整。

另外歐洲央行副行長Luis de Guindos在周一接受電台訪問時說，歐元區通膨上升不會是最初預期那樣是短暫的，通膨是持續的，不是像我們預期的那樣暫時的。

歐洲央行預計，到2022年通膨率將保持在3%以上，並在年底跌到低於2%的長期目標。de Guindos也表示，歐洲央行的預測存在很多不確定性，例如新冠傳染病的演變。