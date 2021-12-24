消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至12月18日）初次請領失業給付人數與上周持平，為20.5萬人，仍然低於疫前水準，調查結果符合市場預期。上周初領失業給付人數4周均值為20.625萬人，較前一周增加2750人。截至12月11日當周，美國續領失業金人數為185.9萬人，周減8000人。

2.美國11月個人消費支出（PCE）物價指數年漲5.7%，創下39年來最大漲幅；月增率為0.6%。排除食品與能源價格的核心PCE物價指數月漲0.5%、年漲4.7%，高於市場預期的月漲0.4%和年漲4.3%。11月美國個人所得月增0.4%，個人支出月增0.6%，均符合預期。

3.美國商務部公布，11月耐久財訂單月增2.5%，超出市場預期的月增1.5%。排除飛機之非國防資本財訂單月減0.1%，不及市場預估的月增0.6%。排除國防項目的新訂單月增2%。排除運輸項目的訂單月增0.8%，不如市場預期。

4.密西根大學12月美國消費者信心指數終值為70.6，略高於市場預期的70.4。美國消費者現況指數終值為74.2，消費者預期指數終值為68.3。美國消費者12個月通膨預期終值為4.8%，消費者5年通膨預期終值為2.9%。

5.美國商務部公布，11月新屋銷售月增12.4%，遠超出市場預期的月增3.4%和10月的月增0.4%。經季節性調整後年率為74.4萬戶，少於市場預期的77萬戶。

6.在聖誕節假期前夕，美元微升。對Omicron變種病毒的擔憂持續緩解，使美元漲勢受限。周四尾盤，ICE美元指數漲0.07%，報96.174。風險型的大宗商品貨幣持續走高，澳元兌美元漲0.35%，報0.72405美元。受油價上漲帶動，挪威克朗兌美元漲0.6%。

7.在美國的聖誕節周末長假之前，市場對於Omicron變種病毒的擔憂減輕，帶動國際油價連漲第3天，並創下近一個月來新高。紐約期油收漲1.03美元或1.41%，為每桶73.79美元，本周累計上漲4.1%，扭轉前一周的跌勢。美國周五適逢聖誕節補假日，期貨市場休市。周四倫敦布蘭特期油收漲1.56美元或2.07%，為每桶76.85美元，本周漲2.41%。

8.雖然資金流向風險型資產，但國際金價仍連漲第2天，守穩1800美元大關。周四紐約期金收漲9.5美元或0.5%，為每盎司1811.7美元，創下11月19日以來收盤新高。RJO Futures資深策略師Daniel Pavilonis表示，市場在長假前夕交投清淡，但基於通膨持續升高，明年黃金後市仍有可為。其他貴金屬方面，銀價漲0.5%，為每盎司22.89美元。鉑金漲0.8%，為每盎司972.84美元。鈀金漲3.3%，每盎司1943.68美元。