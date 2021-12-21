港股上市的小米集團在年底推出新款旗艦手機，小米董事長雷軍21日在微博指出，將於下周二（28日）晚上7點半發布小米12。小米21日早盤股價上漲0.34％至17.68港元。

此前有陸媒指出，小米12系列已經進入產能爬坡期，首批備貨和同期產品不是一個規模，是比較容易買到的驍龍8新旗艦機。

此前雷軍透露，小米12系列將使用高通全球首次推出的驍龍8 Gen 1移動平台。該平台包含全新的X65 5G基頻晶片、三個支持18-bit的ISP，以及全新的Adreno GPU。