浙江省杭州市稅務部門20日公佈對網路主播薇婭的逃漏稅案件，查明偷逃稅款6.43億元（人民幣，下同），其他少繳稅款0.6億元，最終追繳加罰合計13.41億元。而後續效應也讓薇婭包含微博、淘寶直播、抖音、快手等平台的帳號隨即被封。

據《21世紀經濟報導》引述多位專家，還替薇婭稅務案算了一筆帳，相較於大陸個人所得稅、企業所得稅的稅率，個人獨資企業納稅時可按核定徵收方式去申報繳稅，稅率一般稅率不會超過5％。如以個人所得稅45％的最高邊際稅率來對比計算，可少繳40個百分點的稅。

上海財經大學、上海國際金融與經濟研究院教授范子英表示，從薇婭合計7.03億偷逃稅與少繳稅額來測算，涉及逃稅的應納稅所得額已不少於17.58億元。

盈科全國財稅法律事務部主任王樺宇也表示，若按個人勞務報酬、個人獨資企業經營所得等收入類型的最高邊際稅率45％、35％來大致測算，涉及應稅所得至少是15至20億元以上。

在事件爆發後，薇婭與丈夫已分別在社交平台上公開道歉。薇婭表示，「完全接受稅務部門依法對我做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。」