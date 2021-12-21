雖然四大公投案都因投票數沒過門檻的關係遭否決，但中廣董事長趙少康就指出這次公投有很大的一個重點，就是民進黨丟掉基隆市、新竹市及桃園市三個地區，尤其桃園的公投表現特別引起各界注意，趙少康就點名稱「有機會拿回來」，網友也認為有這樣的結果不意外，甚至說「2022本來就會翻」。

四大公投案雖然結果均不如國民黨預期，但也在此次公投中發現不少重點，其中包括基隆市、新竹市及桃園市在內，公投4案的同意票都大於不同意票，引發各界討論，就連趙少康也特別針對桃園說「我認為國民黨有機會拿回來！」

桃園的公投票開出後，到底對2022有何影響，連日來成為公投後網友熱議的政治題。有PTT網友就分析表示，2018年的市議員選舉中，國民黨在桃園搶下過半的32席，民進黨僅有18席；2020的政黨得票率，國民黨在桃園部分拿下35％，也大於民進黨的31％，指出桃園本就是藍大於綠的地方。

其他網友也說「證明中間選民沒出來，然後KMT基本盤在桃園很穩啊」、「會說桃園是綠的才搞笑吧」、「桃園的藍，是即便柯P來選都可能選不贏的」。

此外，還有網友表示桃園市長鄭文燦能夠在桃園成功連任，證明他真的做得不錯，但也對於民進黨未來將提出的人選抱持疑慮，說「民進黨明年縣市長不派個厲害的可能又要轉藍了」。