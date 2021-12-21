民進黨有意推動大新竹合併計畫，但傳出黨內也出現雜音，行政院長蘇貞昌21日上午出席國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮時，被問及是否特意來新竹市跟市長林智堅討論，蘇貞昌表示竹竹合不但符合大多數縣市民的期待，也對於台灣加強與世界競爭的能力非常有必要。

兩年多來受疫情影響，蘇貞昌指出，全球人民生活大亂，產業鏈也重組，在蔡英文總統領導下，國人舉國合力，不但防疫最成功，而且我們經濟快速成長，並在全球產業鏈重組中，我們的半導體產業有非常關鍵的領先地位。

蘇貞昌表示，這段期間國外團體接連來訪，都非常期待分享我們的經驗、跟我們合作，所以此次到陽明交大來就產學創新研究學院揭牌，這是培養人才。另外一方面，要跟國際競爭也要非常大的基地，竹科是過去幾十年來我們最大的發展基地。隨著竹科一再地擴大，加上林智堅所爭取的X科學基地等，也都非常能應對產業鏈重組所需，做基地擴大的加強，而整個產業鏈在台灣，很有必要從各方面加強與世界競爭，更擴大我們產業領先地位。

至於竹竹的合併，蘇貞昌認為，合併不但符合大多數縣市民的期待，也對於台灣加強與世界競爭的能力非常有必要。至於所謂黨派、個人的考量那是太偏狹，同時也太低估了。