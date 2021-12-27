「2026科技都」是否參選？ 楊文科：根本不考慮

國民黨今天邀請新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌開「2026竹竹苗科技都」記者會，主張合併升格應該竹竹苗一起，且要有修訂《財劃法》的配套，並且在2026才合併升格。媒體問楊文科，2026是否參選升格後的市長？楊文科說，「根本不會去考慮這事情，假設性問題我不會回答。」

新竹市長林智堅今天也在臉書發文，質問國民黨，假如他不選，國民黨主席朱立倫還有國民黨，是否願意公開支持加速修法，促成竹竹合併升格？

對此，楊文科表示，「這跟選舉一點關係都沒有，真的升格了誰都可以選，不要拿他選不選來講，這點我就不贊同，這跟選舉沒關係，誰選都可以，問題是行政區劃升格的問題要好好考量，從長計議」。

楊文科強調，「國土規劃要謹慎考量，11個月就要合併升格，要怎麼去做？應該用5年好好跟地方溝通，通盤規劃考量，要做合理劃分，仔細思量不可不慎」。他也用客家話講，「知道竅門，打到痛處，連鬼都會叫。」

徐耀昌受訪時也強調，升格合併要有配套措施，桃園市花了20個月，台中市16個月，才完成現在這樣升格，現在只剩不到一年，法案連付委都還沒有，能做出什麼來？他也批評林智堅，「年紀輕輕不要機關算盡。」