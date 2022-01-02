前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰宣布退出國民黨後，還表態力挺台中立委補選的民進黨候選人林靜儀，引起各界關注。對此，資深媒體人彭文正分析認為，于北辰將軍可能對一些兩岸議題的看法、以及國民黨一些理念不能認同，並且有自主意見，而國民黨在民主這條路又搖搖擺擺，所以他才退出國民黨。

彭文正2日在其主持的網路節目《政經關不了》表示，于北辰將軍可能對一些兩岸議題的看法、以及國民黨一些理念不能認同，也有自主意見，所以才退出國民黨，因為身為職業軍人，他們的敵我意識是很清楚的，加上國民黨這些年對民進黨過於軟弱，在民主這條路上搖搖擺擺，也可能是他退黨的原因之一。

彭文正更直言，于北辰退黨，更暴露了國民黨一個問題，就是「為什麼民進黨這麼爛，卻拿它沒辦法？」

話鋒一轉，談及蔡英文論文，彭文正更指出，蔡英文的博士論文錯誤百出，連基本格式都有問題，上下左右不對齊，結果蔡英文不但不承認，還顛倒是非，讓公務人員體系為它保駕護航，完全是她一人凌駕了整個國家機器，另外，更可怕的是，她用司法體系的國家機器整肅人，比明朝的東廠錦衣衛還更可怕。