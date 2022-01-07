罷免無黨籍立委林昶佐投票時間於1月9日周日，資深媒體人趙少康直言，自己一路以來都沒有介入，但是看到總統蔡英文還忙著選舉，「官逼民反」，因此自己決定介入，戰鬥藍將戰鬥到底，希望團結各方力量，罷免掉林昶佐這個完全不適任的立委。

趙少康今（7日）在臉書發文表示，面對新冠病毒來勢洶洶，衛福部長陳時中都說社區風險升高，蔡英文還不把全部心力放在人民健康，竟然還忙著大搞「靜昶守護」，最近不是到中二選區幫林靜儀站台，就是陪林昶佐拜廟。

趙少康批評，民進黨在立法院已經有60幾席立委，不管多一席、少一席都維持絕對過半優勢，照樣碾壓在野黨，更何況林昶佐根本不是民進黨籍，罷免結果無關民進黨政權保衛，蔡英文會這樣大力投入，只為了證明自己不是跛腳總統、黨內勢力穩固，這樣的總統實在令人看不下去。

對於蔡政府的表現，趙少康批評，令人搖頭，因此自己決定在最後關頭介入完全是「官逼民反」的結果，所以 只要蔡英文宣示不出席明天晚上在萬華的三巨頭晚會，好好盡總統職責防疫，他就不出席明天的罷昶晚會。

趙少康直言，剛結束的反萊豬公投，萬華有五萬九千人投下同意票，罷昶門檻只需要五萬八千票，請在反萊豬公投投下同意，還有參與罷免連署的人，周日都要出門投下一票，讓挺萊豬進口的林昶佐離開立法院。