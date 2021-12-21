市場研究機構Springboard周一指出，由於傳染力高的Omicron病毒的干擾，讓民眾想多待在家中，英國主要商店街在上周末的逛街人潮下降了2.6%。

倫敦市中心的購物人潮在18日和19日的周末較前一周減少了8.5%，而倫敦以外的大城市的商店街客流量則下降6.4%。在小型市鎮、購物中心和零售園區的客流量表現更好，分別增加3.4%，0.5%和4.7%。

另一個英國餐旅業機構UKHospitality的資料則顯示，上周末的營收減少40%，對新年的營收前景則更加看淡。

英國官員在11月25日首次對Omicron病毒表達擔憂。兩周後首相強生(Johnson)在英格蘭加強社交限制，要求人們在家工作，在戶外和公共場所戴口罩。

Springboard表示，截至12月18日的一周，該周在傳統上是一年當中客流量最多的一周，逛街購物人數僅較前一周增加5.5%；人潮量較2019年同期減少19.1%，但是較2020年同期增加22.5%。

Springboard主管Diane Wehrle說，隨著時間推進，消費者的緊張情緒越來越強烈；而上周的數據為實體店面的低迷表現提出預警。

儘管英國似乎將再次遭受疫情打擊，但分析人士指出，這種打擊不會像去年英國首次實施封鎖那樣的嚴重。英國電器零售商Currys在上周表示，市場已經開始走向疲弱。

另外英國旅遊聯盟(Tourism Alliance)的一項調查顯示，三分之一的夜店、酒館和餐廳沒有現金儲備，10%的酒館和14%的餐廳未來很可能倒閉。