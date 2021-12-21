公投落幕，外界認為，保住閣揆蘇貞昌烏紗帽，蔡蘇體制在延續；前總統陳水扁今接受主持人黃光芹節目訪問時以他曾任總統的思維認為，不是一定做得好就繼續、做不好就下台，「我認為不是這樣安排」，就像國際外交，斷交前也說兩國關係有多好，10分鐘後還不是說斷就斷。

此外，對於公投結果的國際局勢，他說，後公投時代台灣政局的演變，在國際聲勢上，美日對台灣最重要，萊豬沒過，至少讓民進黨執政得到緩解，回到原點，但是日本核食問題也隨之而來，CPTPP由日本主導，跟美國無關，政府接踵而至，又要面臨核食問題要解決。

提到後公投時代蘇蔡體制延續，他說，「我不這樣看，我也當過總統」，有一些職務總是需要調整跟改變，不一定做好就繼續、不好就下台。

他說，院長是政治任命，會依照總統需要做決定，若有其他政治考量時，就會有新的佈局，就會調整，跟行政院長做得好或壞沒有必然關係，有時做久也會要調整。

他舉例當年他任命游錫堃做三任行政院長說，當時游做得很好，他也連任成功，這也是對游內閣信任投票，若這樣就永遠跟總統做四年同進退？這是不可能。

他說，若是這樣，別人就沒機會，很多人在排隊，所以就階段性任務完成，在做最好的時候下來，讓人覺得可惜，這跟總統政治思維跟公投好壞無直接關係。