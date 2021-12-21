神明有在看！笨賊偷逾萬元香油錢全都錄 逃2個禮拜仍栽了

48歲張姓男子今年11月25日凌晨1時許，駕駛贓車前往新北市新店區長春路土地公廟，他先在廟外徘徊，見四下無人後入內行竊功德箱內的香油錢，得手1萬7300元，張嫌犯案後開車逃逸，警方獲報於今年12月初循線逮捕張嫌，訊後依竊盜罪法辦。

48歲張姓男子今年11月25日凌晨1時許，駕駛贓車前往新北市新店區長春路土地公廟偷竊香油錢。（葉書宏翻攝）

據悉，張嫌先在新北市偷竊一輛汽車作為代步工具，11月25日凌晨1時許，駕駛贓車前往新北市新店區長春路土地公廟，他利用破壞工作破壞門鎖後潛入，再偷竊功德箱內的香油錢。

警方12月8日循線前往烏來逮捕張嫌，查扣犯案工具、贓款等證物，訊後依竊盜罪法辦。