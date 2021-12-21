白潤音在《嗨！神獸》中發揮超齡演技。（甲上提供）

新銳導演池家慶執導，集結楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁主演的暖心奇幻電影《嗨！神獸》，故事深刻感人，劇情講述在漁村長大的小男孩阿吉，從小和爸爸與奶奶相依為命，漁夫爸爸告訴阿吉，當人類做了惡夢，村子裡就會出現傳說中的神獸「食夢貘」把惡夢都吃掉，讓大家有個好眠，某個颱風夜之後，爸爸卻再也沒有回來，阿吉決定找尋神獸，請祂吃掉爸爸不在的惡夢。

導演池家慶透露電影源自本身經歷，幾年前父親去世，和父親關係很好的7歲表弟還很懵懂，當時大人都忙著處理後事，也沒有人去和小朋友說明，直到1個月後，表弟突然問起姨丈去哪裡了，才發現當大人面對死亡時，都只是在處理事件，沒有處理人的心理上的感受，讓池家慶有感而發：「所以我想拍一部講述大人和小孩如何面對死亡的故事，我爸離開後，我深切的感受到我們之間好像只剩下他留給我的回憶。」

睽違多年再次現身大銀幕的楊采妮，在片中飾演母親，現實生活中她也已為人母，格外能夠同理孩子的感受，當時是全程含著眼淚看完《嗨！神獸》的劇本，僅花1天就決定接演片中母親角色，更心疼片中的小男孩阿吉必須面對生離死別，不捨地說：「其實小孩子的感受是更直接的，比我們成年的人更簡單、更單純，如果我們不好好去注意他們的小小心靈，會造成以後長大很深遠的陰影。」電影中她與白潤音的親子互動也相當暖心。

前導預告中曝光了白潤音在天色暗時遇見大小神獸，準備出發吃掉大家的惡夢，畫面看似平靜安詳，在拍攝現場卻是大費周章。由於劇組是前進宜蘭漁村實景拍攝，為了讓神獸現身，勘景人員足足協調了好幾個星期，讓整條道路的街坊鄰居都點頭同意，特別搭設了1座大型高台，製造出「機器神獸」在高台上面移動外，更陳設了大量燈光與各種軌道及腳架，光是搭建鷹架就花了1天，只為呈現最完美的視覺效果。

現已是國中生的白潤音，年僅8歲時就挑大樑演出片中最重要的角色小男孩阿吉，不但和楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁等大前輩飆戲，還得和劇組特製2層樓高的「巨型堆高機」對戲，對著堆高機訴說心事，當下還開心地說：「這是我自己的遊戲！」可愛發言讓人聽了心跟著融化。

白潤音也坦言拍攝《嗨！神獸》印象特別深刻：「在開拍前導演跟我說要對不會講話的機械投入感情，還要我同時想像真的有神獸出現的畫面，雖然拍攝過程中都對著空氣自言自語，但現在想起來感覺自己就像在演超級英雄大片，而左右護法的大小神獸就像我的童年玩伴一樣。」該片將於明年2月1日大年初一全台上映。