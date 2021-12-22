歲末年關將近，為幫助失業民眾安心與家人過節，台北市環保局近期開始招募短期清潔人員，預計錄取414人。環保局指出，今年名額較去年增加100人，一旦錄取將從明年1月14日派工至明年底，據估每月可領2萬7800元工資，歡迎民眾下載招募簡章。

環保局科長黃寬助表示，此次招募短期就業清潔人員，凡設籍北市4個月以上（即明年8月24日以前設籍）、18歲以上未滿65歲，並符合以下身分之一的失業者皆可報名，包括獨力負擔家計、中高齡、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶、長期失業、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人。

環保局指出，清潔短期就業人員的工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔工作，明天23日起受理報名。此次進用人員工作期間至明年底，工作津貼以實際工作時數給付，為每小時168元、每日工作6小時，每月總工作日數以不超過25日為上限，採排班輪休制，無固定休假日。

環保局表示，符合資格且有意願者，自明年12月23日至明年1月5日於上班時間（周一至周五上午8點30分至中午12點30分、下午1點30分至5點30分，不含六日及國定假日），至各區清潔隊報名，報名後，將採書面資格審查，並於明年1月6日至7日電話通知審查結果。

環保局強調，各區審查合格人數倘超過該區預計進用人數時，將於明年1月10日辦理公開抽籤，以確保進用之公正性。期望藉由此次招募計畫，將環境維護在地化，並提供工作機會給真正需要幫助的人。有興趣的市民朋友可下載招募簡章或上台北市環保局官網查詢。