在外走跳最怕手機沒電，台北市去年攜手共享行動電源服務品牌ChargeSPOT，於台北捷運6站推動試辦計畫，今日宣布全面進駐，即起至明年1月22日，捷運借電可享1小時免費，首次使用悠遊付借電，即享「五倍奉還」，獲得5張1小時免費借電券，不限捷運站內使用。

台北市悠遊卡公司今選定捷運大安森林公園站舉行記者會，宣布台北捷運各站點包括環狀線，以及東區、中山、西門地下街共134處，將全面設置165台行動電源租借設備，打造捷運充電生活圈，期透過行動電源租借共享，提供旅客免等待、可移動及甲借乙還的便利服務。

北捷發言人、副總經理楊秦桓指出，捷運站早期設有充電桌服務，去年徵得業界提案，於捷運中山、西門、台北車站、市政府、忠孝新生、忠孝復興及市政府6站，建置行動電源租借站，試辦結果相當良好，因此決定擴大合作，未來租借站將設置在充電桌旁，方便民眾自由選擇。

悠遊卡公司總經理邱昱凱指出，為歡慶行動電源租借站進駐台北捷運，即日起至明年1月22日共推出2項優惠，首先是於捷運站借電即享1小時免費，再來是首次使用悠遊付支付借電費用的民眾，將可獲得5張1小時免費借電券，全台北市ChargeSPOT服務據點都能使用。

ChargeSPOT公司指出，目前台北市共有3000多個站點，租借行動電源前10分鐘免費，每小時收費12元，第2個小時計費24元，第3個小時至全天最高36元，假設民眾在活動期間於捷運站內借電2小時，只要付1小時費用，還可用1小時借電券折抵，意即優惠累加後將無須支付費用，但要提醒民眾，免費借電券使用期限至明年1月底，記得在時間內用完。