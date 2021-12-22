拜登政府官員向路透社透露，如果俄羅斯總統普丁決定入侵烏克蘭，美國政府將考慮採取嚴厲的出口管制措施，加重對俄羅斯經濟制裁的力道。

該名官員表示，白宮將在周二召開高層會議討論如何反制俄羅斯，要討論的措施包括一些「非比尋常」的出口管制，可能掐住俄羅斯取得許多工業和消費電子技術的管道，這表示俄羅斯可能無法進口智慧手機、關鍵的飛機和汽車零組件，以及其他許多產業所需的材料。

該名官員透露，這些措施可能對俄羅斯消費者、工業發展和就業造成重大影響。

自俄羅斯在烏克蘭邊境集結數萬大軍後，拜登政府就開始研擬一旦俄國入侵烏克蘭，美方就會對俄國祭出經濟制裁。周二白宮要討論的是擴大制裁行動。

美國總統拜登曾揚言對俄羅斯採取「毀滅性」的行動，藉此警告普丁不要對烏克蘭輕舉妄動，儘管普丁否認俄羅斯準備軍事入侵烏克蘭。

該美國官員表示，對俄羅斯而言，這些美國可能實施的新措施將是前所未見的。美方可能採用由前總統川普政府所發起、拜登政府沿用，旨在阻止中國電信巨頭華為取得先進半導體的手段。

該官員並表示，美方準備與可能受這些措施影響的歐洲和亞洲主要合作夥伴密切協商，並在適當的情況下促進協同行動。

俄羅斯的手機市場主要由蘋果、三星和華為等外國公司主導，今年俄羅斯推出的新法規要求這些公司的手機必須安裝俄羅斯軟體。