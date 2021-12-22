後疫情時代，面對職場環境的變動，你準備好了嗎？進修學習已成顯學，隨時培養帶著走的能力，才能化危機為轉機！勞動部勞動力發展署所屬各分署為協助在職勞工提升專業技能、培養第二專長，已於111年規劃辦理355門夜間及假日的各職類在職進修訓練課程，提供高達7329人次的參訓機會，且由政府補助約50％至70％的訓練費用，歡迎民眾把握機會踴躍報名！

勞動部勞動力發展署所屬各分署為服務廣大在職勞工，增進職場專業技能，依轄區產業發展趨勢，建置與業界同步的軟硬體設備。考量部分在職勞工已具備一定技術水準，各分署亦規劃系列模組課程，讓在職勞工可依個人需求參加基礎或進階課程。例如配合政府五加二產業創新計畫所規劃的人工智慧與物聯網、人機介面控制應用班、OMRON PLC基礎班等課程，還有工業類進階的MasterCAM進階班、NX CAD／CAM實務進階班等課程。

111年訓練課程已陸續公告及開放報名，歡迎15歲以上、有興趣學習新技能或精進現有技能的在職勞工，把握機會踴躍報名，以增進職場競爭力。相關課程資訊可上「在職訓練網」(https://ojt.wda.gov.tw/)查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888洽詢。