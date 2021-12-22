總部位於丹麥的AP穆勒-馬士基(A.P. Moller-Maersk)周三宣布，同意斥資36億美元收購香港的利豐物流(LF Logistics)。

馬士基收購該公司，將進一步控制一個由223個亞洲配送中心和全球250多個客戶組成的網絡。利豐物流是香港供應鏈管理公司利豐有限公司旗下的企業，為零售商、製造商等提供貨運代理服務。

該交易可能是馬士基至今對陸地物流業務而進行的最大一次行動，馬士基希望這項收購能為公司帶來半數的利益。目前馬士基8成營收來自海運。

根據36億美元的價格，將是利豐物流2019年價值的兩倍，當時新加坡的淡馬錫收購利豐物流近22%股份。

馬士基最大競爭對手地中海航運(MSC)在本周一也宣布，向法國Bollore集團在非洲的物流業務提出64億美元的收購報價，如果交易成功，MSC將控制象牙海岸、迦納、奈及利亞和加彭的16個貨櫃場，並獲得3項鐵路特許權。

馬士基擁有約7萬個海運客戶，包括美國連鎖零售店、汽車製造商、家俱供應商、電子產品製造商和服裝進口商。但在這些客戶中，只有不到四分之一使用該公司服務，將貨物從港口轉移到內陸的倉庫和配送中心。

馬士基於12月初與英國消費品公司聯合利華(Unilever)簽署了為期4年的海運和貨運合約。

馬士基上一次的大規模收購是在2017年以42億美元收購德國漢堡的蘇德(Sued)，鞏固了其貨櫃航運的領先地位。