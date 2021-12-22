泓德能源（6873）宣布通過櫃買中心核准，將於12月28日起登錄興櫃掛牌，成為綠能概念股的一員。泓德能源今（22）日也公布，同時跨足太陽能、風力發電與電動車市場，並透過電力開發及工程、資產管理與智慧電力服務三大事業體超前部署綠能轉型領域，從太陽光電業者轉型為「智慧綠電公司」。

在財務表現方面，泓德能源2020年每股稅後盈餘為3.83元，今年前11月自結每股稅後盈餘則為1.71元，泓德能源發言人王彥翔說明，由於政策面的支持，電廠趕裝效應已展現在前11個月的營收上，並將延續至明年第一季。此外，隨著政府持續推動2025年減碳目標，泓德能源已超前部署綠電領域，2022年的目標EPC建置量將從今年的50MW成長到100MW。

目前泓德能源的公司業務共分成電力開發及工程、資產管理與智慧電力服務三大事業體，其中，電力開發及工程就貢獻營收占比近九成，知名客戶包括友達(2409)、康舒(6282)與國碩(2406)，2021年太陽能電力系統工程承攬（EPC）案量達50MW，累計工程併網逾150MW。資產管理部分，泓德能源協助客製化案場，透過管理、維護電廠營運，以開發1.5GW 為長期目標，吸引大廠康舒科技、國內大型壽險業者台灣人壽與全球人壽加入投資行列。智慧電力服務部分，為解決再生能源間歇性的限制，泓德能源自主研發出智慧綠電系統 TITAN，智慧管理轉供售電、儲能系統、充電樁等項目，子公司星星電力也於今年協助台哥大集團、玉山銀行等指標廠商綠電媒合轉供。

另一方面，泓德能源也於先前的台灣國際智慧能源週宣布，與台灣市占超過六成的起而行綠能科技公司合作，率先啟動電動車充電市場布局，將在未來一年內完成全台200支充電樁的架設，屆時也將納入智慧電力服務的營收當中。泓德能源將於28日起於興櫃掛牌及交易，力拚2022年申請轉上市，為台灣能源轉型、綠能科技產業，再添生力軍。

泓德能源總經理周仕昌表示，綜觀全球能源轉型趨勢，因全球暖化及工業持續進化增加電力需求，使再生能源成為能源供給解答之一，目前台灣主力為火力發電，加上核電即將退場，能源轉型勢在必行。泓德能源以漁電共生、電動車充電樁、智慧電網奠定轉型根基，大力推動漁電共生彌補電力缺口，透過布局充電樁扭轉以石油為主的運輸方式，並利用AI智慧系統調控電網，提升電網韌性，降低使用綠電的難度門檻，推動綠電普及化，建立一個智慧綠能、隨手可得（Smarter Energy Accessible Green）的生活環境，帶領台灣邁向能源轉型之路。

泓德能源成立於2016年，資本額新台幣7億元，早期提供太陽光電整合服務，今年歷經業務重組後踏上公開發行之路，正式朝「淨零碳排方案供應商」目標前進。創立5年營運穩健，2020全年合併營收為22.98億元，今年前11月自結合併營收累計達22億6891萬元，年增90%，已逼近去年全年水平。