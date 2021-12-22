在台積電等宣布投資高雄後，水資源的分配更加重要，民進黨立委邱志偉日前請營建署、高雄市水利局到立法院開會，討論對北高雄下水道系統工程的進度與規畫，邱志偉要求下水道工程、岡橋再生水廠需加快進度，減少工業與民生搶水的問題。

營建署指出，汙水下水道將以岡山、橋頭及周遭人口密集區加快接管進度，以最短的接管距離收集最多的民生汙水優先，其中，岡山、橋頭區包括汙水廠、管線及用戶接管共14標工程，其中共有11標已經完工，至2021年底累計已經投入25.45億元經費。

另外3標工程，預計2022年下半年先後完成，預計接管戶數達1萬3798戶。後續還有7標接管工程將會先後動工，預計將再接管1萬2716戶及投入約15億餘元預算，汙水處理廠再生水廠也將展開規畫作業，而岡橋再生水廠完工後，預計每天可以提供3萬噸的再生水，針對台積電楠梓廠、楠梓科技產業園區及橋頭科技園區的用水將能靈活調配。

邱志偉指出，今年初的缺水問題讓高雄市政府繃緊神經，多方開發水資源優先供應民生需求，而民生汙水經過處理後成為再生水，可以供應工業用水需求，將讓水資源更充分利用，要增加再生水首要之務就是要提升汙水下水道的接管率，接管率增加有減少汙染排放及充分利用水資源等優點，因此需加快建設。