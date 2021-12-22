民進黨立院黨團總召柯建銘 (吳家豪攝)

民進黨立院黨團總召柯建銘近日提出《地方制度法》修正案。民進黨不具名立委今日表示，此案一旦通過，未來全國各縣市都會提案要求升格，難道全都要過？萬一不給過，該縣市的民進黨立委還要不要選舉？此案有如打開潘朵拉的盒子，民進黨恐是自找死路。

柯建銘在12月17日提出修正《地方制度法》第4條第1項，將條文中「人口達125萬以上…且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」，當中的「且」改成「或」。此案共有近50位民進黨立委連署，預計本周五院會處理。

不具名立委指出，若單改一個「且」字，等同縣市升格不必然需要具備125萬以上人口條件，只要找理由宣稱自己是「特殊需要」地區即可，如此恐引發天下大亂。

不具名立委舉例，南投縣是否能主張自己是唯一不靠海的特殊內陸縣市而提出升格？金門縣能否主張自己是戰事前線的特殊性而提案升格？連江、澎湖、花蓮、台東縣….，每個縣市都能找到理由提案，雲嘉嘉也不需要討論合併，自己單獨提案升格即可。

不具名立委說，只要此法一過，每個縣市議會一定會提案，一來要搶分直轄市財政畫分的大餅，二來是有選民壓力，得做給鄉親看，屆時那怕是縣市議會想不提案都不行。

不具名立委表示，到時候每個縣市都來申請升格，中央要不要通過？難道每個縣市都要升格為直轄市？如果沒過，地方縣市改採公投方式，難道地方公投是否升格直轄市會不通過？無論如何，最後還是會過。

不具名立委指出，除此之外，縣市升格案送上來，中央若敢否決，「此後該縣市的縣市長、立委、議員選舉，民進黨恐怕會輸一輩子，總統大選也會輸得一屁股。」

不具名立委說，不論是從國土、財政劃分，或是選舉考量，此法如果修過，民進黨肯定完蛋。現行法令如此規畫，當初必然有其道理，若現在為了竹竹合併，因人設事，要強行修法，民進黨恐陷入覆巢之下無卵的困局。