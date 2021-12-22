國民黨在四大公投全面失利後，黨內湧現檢討聲浪，此議題也在下午中常會上熱議。有中常委認為此刻國民黨應團結在領導中心之下，迎戰1月9日的中二立委補選與罷昶案，但也有中常委認為，國民黨應集體作戰，呼籲黨內體諒新北市長侯友宜難以對重啟核四表態，不該再抓戰犯，對此，黨主席朱立倫當場為侯緩頰，稱大家對公投有其想法，也有努力。

今天是國民黨在四大公投落幕後首次舉行中常會，場外有孫文學校總校長張亞中率領近20名黨員到中央黨部陳情，要求黨務徹底改革，場內也聚焦檢討改革的討論。

今天是國民黨在四大公投落幕後首次舉行中常會，場外有孫文學校總校長張亞中率領近20名黨員到中央黨部陳情，要求黨務徹底改革。（趙婉淳攝）

中常委林金結在會中表示，新北市有3座核能電廠，有這種嫌惡設施在，新北市長侯友宜喊不出4個都同意也是情有可原，黨內應該給予體諒，不該再抓戰犯，據了解，黨主席朱立倫似乎理解此立場，對此回應，「謝謝你幫侯市長講話」，同時為侯緩頰，稱本來大家在公投就有自己的想法，也有努力。

據轉述，朱立倫在中常會上提到，四大公投中，最受支持的是公投綁大選，最不同意的是重啟核四，但兩者僅相差0.75％，可見民眾進到投票所，不是投下四個同意就是投四個不同意，外界認為檢討兩個同意或四個同意的策略，但從公投結果，看不出明顯差異。

據悉，朱立倫也肯定某些區域的民代、縣市長宣講公投的表現，然而有些區域表現不好必須反省，但朱並未點名是哪些區域表現不好。

文傳會主委凌濤說，朱立倫在中常會上對公投結果表達最大的歉意，並指出，這是台灣第一次把公投跟大選分開，導致投票率低落，投票的結果也顯示，幾乎都是藍綠基本盤出來，但國民黨得票還是低於民進黨，也要深自檢討。

中常委江碩平認為，馬上要面對中二立委補選與罷昶案，大家必須鞏固領導中心，團結在領導中心之下，不要有太多腳步不一致的狀況，才能夠繼續穩定帶領黨前進。也有常委提到，國民黨應避免若有任何風吹草動，藍軍就點名誰該怎麼作戰、誰該負責，這只會讓黨無法一致作戰。

中常委李德維則批評，過去馬英九執政8年，每次都說用人唯才不分黨派，但現在民進黨執政就從來沒聽過這樣的話，民進黨能夠團結把黑得說成白的，國民黨卻連白的都沒法說成白的，這是非常嚴重的問題。因此面對2022縣市長選舉，應該開誠布公邀請議長、縣市首長與黨團等好好坐下來談一談，應該怎麼互相配合作戰。