新北市板橋區金門街巷內公寓今（22）日下午5時15分許發生火警，新北市消防局獲報立即派遣人車前往救援，消防人員先在5樓後陽台救出80歲的江姓老婦人，老婦意識清醒，預防性送往亞東醫院。隨後消防人員在客廳發現56歲兒子陳姓男子已成焦屍，火勢於5時38分撲滅，燃燒面積約30平方公尺，起火原因已由鑑識中心人員調查中。

板橋金門街火警，1名男子命喪火場。（民眾提供）