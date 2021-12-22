板橋金門街民宅竄惡火 50多歲男慘燒成焦屍 18:172021/12/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋金門街公寓火警，56歲陳姓男子命喪火窟。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區金門街巷內公寓今（22）日下午5時15分許發生火警，新北市消防局獲報立即派遣人車前往救援，消防人員先在5樓後陽台救出80歲的江姓老婦人，老婦意識清醒，預防性送往亞東醫院。隨後消防人員在客廳發現56歲兒子陳姓男子已成焦屍，火勢於5時38分撲滅，燃燒面積約30平方公尺，起火原因已由鑑識中心人員調查中。 板橋金門街火警，1名男子命喪火場。（民眾提供） 板橋金門街火警，1名男子命喪火場。（民眾提供） 30年前曾在一起！「前男友」突現身誘走人妻 啪10次慘噴40萬 奇葩客3人擠雙人床早餐加錢讓老闆多賺 網：人家要大戰你不懂 #新北火警 #板橋火警 #板橋金門街 #板橋 #死亡火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林褒忠平房大火 行動不便男屋主命喪火窟 15:152021/12/22 社會 金門新增2科技執法路口 違停3分鐘就開罰 09:322021/12/22 社會 高雄複賽登場 男籃四山首見同組 04:102021/12/22 運動天地 老藥局暗夜惡火 釀2死2傷 04:102021/12/22 社會新聞 汐止男懷疑妻與人曖昧 縱火燒對方機車 11:142021/12/22 社會 緬甸玉石礦場山崩 1死近百人失蹤 16:082021/12/22 國際 土城員和段社宅 明年6月招租 04:102021/12/22 地方新聞 酒類商品輸陸受阻 陳時中承諾1件事可望解套 11:062021/12/22 政治 高屏側累積污染物 空品橘色提醒 10:592021/12/22 財經 男遺失鑰匙回不了家 無計可施求警協助 15:272021/12/22 寶島 花蓮男子酒駕追撞前方菜車 白蘿蔔噴滿地現場一片狼藉 10:372021/12/22 社會 遭防疫旅館群聚案波及再次隔離 鄭文燦宣布：發慰問金每人每天1千元 11:302021/12/22 生活 體育史最佳50大賽季 大谷翔平勝喬丹 梅西豪奪第1 14:442021/12/22 體育 社會熱門新聞 蘇貞昌挨告警沒訊問又逾期移送法官不受理 北市警回應了 - 社會 高雄市刑大警爆出走潮！18人請調原因曝 全因「三少」 - 社會 板橋金門街民宅竄惡火 50多歲男慘燒成焦屍 - 社會 已婚系主任遭控劈腿人妻「藏研究室密會」 當事人回應了 - 社會 徐若瑄6天3澄清沒介入「李王婚姻」律師李怡貞：1句話就夠了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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