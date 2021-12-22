NEC關懷偏鄉學子，關愛台灣社會土地，再次付出實際行動，熱烈發起捐贈耶誕禮物公益活動，由NEC台灣董事總經理賴佳怡在12月21日帶領同仁，親自將募集的禮物致贈台南市菁寮國中校長楊記賓及全體學生，在佳節前夕傳遞溫馨與祝福。

菁寮國中位於台南市後壁區，屬於農業區，因當地人口老化及外移，許多大人不常在家中，而是由校方負起課後照顧陪伴孩子的重擔，為了讓孩子得到完整的照顧，學校在週六也安排課程。今年因疫情影響，菁寮國中往年配合的社福團體取消了歲末感恩聯歡會活動，楊校長與NEC合作共同籌辦孩子們期待已久的節慶活動。

「我們一直關懷著台灣的每個角落，自從得知菁寮國中孩子們的願望，NEC台灣夥伴們就自主發起這次的耶誕禮物募集活動，即使在疫情隔離及影響之下，我們對社會及土地的關愛永遠不缺席，希望可以讓孩子們在這感恩的季節，感受到社會及企業源源不斷的溫暖與關懷。」NEC台灣董事總經理賴佳怡表示。

菁寮國中校長楊記賓代表孩子們接受耶誕禮物時也表示：「很高興菁寮國中與NEC台灣能產生這樣溫馨的連結。我們總是教導孩子們，主動關懷他人，為他人付出。這次獲得NEC台灣募贈的耶誕禮物，除了讓孩子們享有快樂的心情之外，相信也能鼓勵他們學習主動關愛他人，並對台灣社會充滿正面而積極的期待。」

NEC 2030VISION的「社會」（Society）願景，致力於貢獻社會，跨越時空與世代的隔閡，懷抱共同希望，營造出一個充滿愛與關懷的和諧社會。未來，NEC除了將持續透過實際行動實現願景外，也期望能藉由自身技術與社會的結合，孕育繁榮的城市，同時促進NEC與社會全體永續的成長。