詹姓男子因長期在台北車站購票機前，向路人謊稱生活困難，要借錢回南部為由向民眾詐財，被稱為「北車借錢哥」，台北地檢署日前已先起訴詹男詐騙3人3000元部分。但詹男又於11月間在北車犯案，以奔喪為由騙取民眾8600元未遂，一度遭收押；北檢23日再依詐欺罪起訴詹男。

檢警查出，31歲的詹男疑自2010年起，在台北車站自動售票機附近，伺機尋找路人行騙，佯稱身上現金不夠，要回南部奔喪，日後再匯款歸還，但事後詹並未還錢，始知被騙，估計詹男迄今至少以此手法行騙數十次，曾經因此坐牢。檢警獲報，詹男今年8、9月，向3位民眾分別詐騙1300元、1500元、200元的高鐵、台鐵車資，北檢日前起訴詹男。

今年11月初，有網友在捷運台北車站地下街遇上詹男，詹男聲稱祖母過世，要包車回屏東，開口借錢8600元，所幸被人認出阻止，詹未得逞。11月15日下午，他又在捷運台北車站M6出口下方捷運連通道，以悠遊卡遺失、沒錢搭車為由，開口向民眾騙錢，被警方逮捕。警方發現詹身上還有2萬多元，且悠遊卡也沒遺失。

北檢考量他為累犯，已有反覆實施犯罪之虞，將他聲押禁見獲准，並於今天提起公訴。