民眾用手機錄下，分駐所旁空地有大量濃煙不斷竄出，怒批警察知法犯法，竟然直接在警察局燒垃圾，相當不解，平時都要求民眾做好垃圾分類、焚燒也會被警察抓，但警察自己卻這樣，叫民眾怎麼信服。（翻攝／吳建輝南投傳真）

名間分駐所長張秋漢表示，當天分駐所內有進行修剪樹枝動作，因此有較大量的落葉與枯枝，才想說用燃燒的方式處理，但因為前兩天有下雨，上層的落葉是乾的，底層則是潮濕的，因此火一下去悶燒造成大量濃煙。（翻攝／吳建輝南投傳真）

南投縣頻頻傳出有民眾或工廠偷倒廢棄物，甚至還出現零星垃圾自然起火事件，南投縣環保局、警察局等單位還成立聯合稽查小組，但沒想到28日有民眾用手機錄下，南投縣名間分駐所疑似有警察公然焚燒垃圾，大量濃煙不斷竄出，痛批警察知法犯法；對此環保局也回應， 將會視影片數位證據內容，進行相關裁處。

民眾用手機錄下，分駐所旁空地有大量濃煙不斷竄出，怒批警察知法犯法，竟然直接在警察局燒垃圾，相當不解，平時都要求民眾做好垃圾分類、焚燒也會被警察抓，但警察自己卻這樣，叫民眾怎麼信服。

名間分駐所長張秋漢表示，當天分駐所內有進行修剪樹枝動作，因此有較大量的落葉與枯枝，才想說用燃燒的方式處理，但因為前兩天有下雨，上層的落葉是乾的，底層則是潮濕的，因此火一下去悶燒造成大量濃煙，大家也嚇一跳，因此馬上就將它熄滅，整個過程只有5至6分鐘左右。

張秋漢說，不知道會造成如此大風波，也對附近民眾表示歉意，虛心接受民眾指教，也會接受所有懲處，也希望民眾再給他們一次機會。

南投縣環保局副局長林隆儒表示，若一般民眾個人任意燃燒垃圾，依《空汙法》個人可處1200至10萬元、公司團體更可處10萬至500萬元罰鍰；據了解分駐所燃燒情形為所長清理周遭落葉後，並現地進行焚燒動作，因此造成大量濃煙，將會視影片數位證據內容，進行相關裁處。