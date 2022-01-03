6.0強震雙北規模達4級 新北三重驚傳3起電梯受困 18:152022/01/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日下午5時46分花蓮縣政府東方56.7公里海域發生芮氏規模6.0地震。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（3）日下午5時46分花蓮縣政府東方56.7公里海域發生芮氏規模6.0地震，最大震度雙北市4級、宜蘭縣4級、台中市3級、桃園縣3級、花蓮縣3級、台東縣3級，民眾明顯感受劇烈搖晃，新北市目前獲報三重區3起疑因跳電造成電梯受困案件，所幸受困民眾均無大礙。 其中三重區福裕街民眾受困電梯，復電後電梯恢復正常，民眾已自行離開；三重區文化南路1名男子受困電梯，三重區中央南路1男1女受困，消防人員到場後已協助脫困，均無受傷不需送醫。 6.0強震突襲 北捷、桃捷列車一度停駛 慢速巡軌中 嘉市升旗 黃敏惠高唱明天會更好 #3級 #三重區 #4級 #電梯受困 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上山追雪注意失溫 別穿棉質衣服 04:102022/01/02 焦點要聞 嘉縣迎曙光 台南雲林升旗慶元旦 04:102022/01/02 地方新聞 角落小夥伴 驚喜現身碧潭 04:102022/01/02 焦點要聞 民眾黨布局今年嘉義市選舉 柯文哲回應了 16:592022/01/02 政治 17：46花蓮海域6.0強震 宜蘭、台北最大震度四級全台有感 17:502022/01/03 生活 高雄街頭口角黑衣男脫衣還捶車窗 警扮和事佬雙方握手言和 10:502022/01/02 社會 今年第一震規模6.0 氣象局：2天內防範規模5餘震 18:132022/01/03 生活 台北熊好券第2波抽獎 平均中獎率33％ 下午2時後開用 10:152022/01/03 生活 6.0地震撼動全台！竹科回報情況 台積電、聯電回應了 18:292022/01/03 財經 阻詐防竊協力過好年 太平警上緊發條 11:232022/01/03 寶島 柯文哲：搶攻議員、鄉鎮民代席次 04:102022/01/03 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 6.0地震沒收到國家級警報？ 地震測報中心回應了 - 生活 台灣人愈來愈沒禮貌？鄉民點名2大族群：超失禮 - 生活 「台大休學拍A片」木子小姐傳過世 網友悲憤：霸凌妳的那些人下地獄 - 生活 17：46花蓮海域6.0強震 宜蘭、台北最大震度四級全台有感 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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