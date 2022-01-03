今（3）日下午5時46分花蓮縣政府東方56.7公里海域發生芮氏規模6.0地震，最大震度雙北市4級、宜蘭縣4級、台中市3級、桃園縣3級、花蓮縣3級、台東縣3級，民眾明顯感受劇烈搖晃，新北市目前獲報三重區3起疑因跳電造成電梯受困案件，所幸受困民眾均無大礙。

其中三重區福裕街民眾受困電梯，復電後電梯恢復正常，民眾已自行離開；三重區文化南路1名男子受困電梯，三重區中央南路1男1女受困，消防人員到場後已協助脫困，均無受傷不需送醫。