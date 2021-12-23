針對近日在野黨對執政黨將總預算案抽出逕付二讀的批評，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、立委吳秉叡今日召開記者會回應，國民黨為杯葛公投，宣布拒審預算，周二院會表決時還不動員來開會，現在怎麼有臉反過來指責民進黨？

國民黨宣布拒審明年度中央政府總預算，民進黨在周二於立院院會提案變更議程，將預算案從各委員會抽出，直接逕付二讀，院會後採表決照案通過。

劉世芳表示，今年11月29日時，國民黨提出拒審預算，並要求國民黨在各委員會的召委終止審查所有預算，民進黨現在仍按照《預算法》、《立委職權行使法》處理相關預算審查程序。

蔡適應指出，議案在院會議決後，會交付各委員會審查，委員會個別委員就預算案進行審查、減支、凍結等等意見，待決議後再送到財政委員會，財委會匯集完畢後，再提報院會二讀，在這過程中就會有黨團協商，之後才會二讀、三讀。

蔡適應說，《預算法》的規定寫得非常清楚，行政院每年8月底前要把預算案送到立院，也規定11月底前立院要完成預算三讀程序，總統12月15日前完成公告。

蔡適應表示，近年立院審預算，每年都審到超過12月，甚至到隔年1月，而這個會期即便加上臨時會，最後一天就是1月31日，而黨團協商的規定時間是1個月，等於說財委會若沒有在12月31日前把預算送到院會，院會根本就來不及審查預算。

蔡適應指出，按照過往經驗，預算案送到院會後，還是會有很多朝野協商無共識的預算，要到院會表決，按過往經驗，大概要表決1個禮拜，換言之，若12月23、24日前沒有把預算送出，屆時預算會審不完。

蔡適應說，國民黨在11月提出拒審預算後，他們自己也知道時間上會來不及，這是國民黨先前演的一齣戲，結果現在回過頭來指責執政黨。而周二院會表決時，國民黨自己連動員都不動員，現在講這些，大概是腦袋錯亂。

身兼財委會召委的吳秉叡表示，11月29日、12月1日，當時財委會輪值召委是國民黨立委李貴敏，當時李貴敏事先發出會議通知，要處理財政部主管歲出預算，12月1日要直接處理預算。

吳秉叡指出，國民黨立院黨團總召費鴻泰在11月29日開記者會，為公投案指責行政院行政不中立，宣布全面停審預算，結果李貴敏本來表定12月1日要處理預算，後來宣讀完預算，李貴敏宣布休息，後來就沒開過會了，此舉絕對是配合國民黨團的運作。

吳秉叡說，從頭到尾都是國民黨召委排定不審查，結果現在回過頭指責執政黨。若民進黨不快點處理，根本沒辦法完成預算審查，這根本是國民黨自己放棄審查職權。劉世芳表示，不只財委會，國民黨輪值召委的各委員會都是一樣狀況，民進黨都是按照期程在走。