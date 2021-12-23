美國經濟數據樂觀，加上十年期美債殖利率下滑，美股四大指數收高，帶動台股開高走高，盤中持續向18000點叩關，不過，預估今天量能僅2800億元，顯然叩關萬八整數關卡，市場買盤處在觀望態度。

Omicron變種病毒橫掃歐美，但也傳出Omicron引發的住院風險較Delta低，忽空忽多消息，影響本周國際股市，導致國際股市震盪加劇。台股相對冷靜，指數連三天緩步收高，今天來到17960點，量能雖較昨天增加，但挑戰萬八以上的史上新高似乎仍嫌不足。

但就基本面觀察，在供應鏈缺料獲得緩解，加上5G、物聯網等需求強勁，11月外銷訂單持續創歷史新高，短線在需求持續增加，供給尚未穩定，預期指數回檔都有強勁支撐。

今天晶圓雙雄、鴻海(2317)、台達電(2308)及金控股等大型股維持在盤上，支撐指數盤中上逾漲百點。就技術面來看，目前接近前波高點，近關情怯，但指數站上所有均線且季線將穿過半年線，維持在多方格局。籌碼面上，由於外資在台股仍持保守，權值股上揚漲勢不大，使得台股近期處在量縮驚驚漲格局，短線預期在月線上震盪向上走勢不變，有走震盪創高的可能。