台股大盤穩破萬八，使市場上多檔台股基金商品買氣更旺，其中，龍頭元大投信所發行的元大多多、店頭、新主流、以及高股息龍頭基金尤其氣勢如虹，４檔基金在週一均寫下歷史新高紀錄，在各大投信所推出的產品線中，表現可說最為亮眼。

根據元大投信內部的統計，瞄準中小型股的元大店頭基金，今年累積漲幅已從先前的50%，在周一直接奔赴56.6%，倘若對比加權指數及櫃買指數分別上漲的22%、27%漲幅，相較於大盤超過2倍的漲幅，更突顯元大投信在選股時的精準，因此使得在台股站上萬八之際「強者更強」！

此外，鎖定台股利基趨勢的元大多多基金、元大新主流基金，近期內也多次有淨值創新高的佳績，累計今年以來，已分別大漲33.6%、36.5%，績效均遠超過大盤；而元大投信旗下在去年3月上市，目前在主動式台股基金可說最為代表性、規模最大的「元大高股息龍頭基金」，最新的淨值來到15.72元，亦有年漲超過21%的佳績。

這也使得元大高股息龍頭基金接下來在明年1月即將要再度進行的月配息和「年終配」，更加引投資人期待，今年初元大投信1月的高股息龍頭基金配息率，在月配和年配方面加計共9.25%，對此法人已看好，由於高股息龍頭基金淨值一年來續漲21%，因此明年元月「年終配息」應會更上一層樓。

對於元大旗下多檔台股基金不約而同在台股站上萬八之後，集體展現比起大盤更為出色的表現，對此市場法人分析，由此可見台股各類股族群之間此時有「類股輪動」較為健康的發展，因此不致只有單一族群會受惠，而是投資各類股的投資人，都有機會雨露均霑台股萬八帶來的「紅利」效果；此外法人也強調，基金本身的選股策略也非常重要，元大投信這幾年來不論是哪一類股族群，所精選的投資標的，都以該產業具代表性的領頭羊、前段班為主，公司基本面、配息狀況，乃至於未來是否有更高的發展潛力，都是元大擇股的重心，也因此當大盤好時，元大能交出更優異的成績單。