18年前紅富海心靈導師吸金案，非法吸金上百億餘元，受害人近7935人，本案經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收，苗栗地檢委託行政執行署新竹分署代為進行拍賣，經清點後，為數眾多的黃金及其飾品最受矚目，另有珠寶、名錶、雞血石、藝術品等，目前已就其中50多件標的物鑑價完畢，將於農曆年前在苗栗地檢依法拍賣。

喧騰一時的紅富海心靈導師吸金案，紅富海公司負責人黃圓映自稱太仁心靈導師，自2003年起，以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人近7935人，本案經最高法院維持更2審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，落實國家公權力、維護社會公平正義，苗栗地檢就扣押的財產，囑託頗有執行實務經驗行政執行署新竹分署代為拍賣。

新竹分署表示，拍賣標的琳琅滿目，為數眾多的黃金及其飾品最受矚目，甚至有若干重達1公斤金塊，另外不乏金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等各式各樣的金飾，不勝枚舉，除黃金外，亦有珠寶、名錶、雞血石、藝術品，品項數量琳琅滿目。

新竹分署表示，目前已就其中50多件標的物鑑價完畢，將於農曆年前在苗栗地檢依法拍賣，以現場競價方式進行，第1次拍賣標的以黃金為主，有20公克金塊、金元寶及各項黃金飾品，數量品項齊全眾多，邀請有興趣民眾趁著過年買個黃金討個喜氣，送禮自用兩相宜。新竹分署官方網站將公布詳細拍賣時間、地點及方式。