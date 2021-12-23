元太承諾，於2040年達成淨零碳排（Net Zero Carbon Emissions）目標。為協助減緩氣候衝擊，元太展開零碳排行動，制訂3大階段性目標，逐步於2025年達成40％再生能源使用，2030年使用100％再生能源落實RE100目標，並於2040年實踐淨零碳排承諾，協助推動環境永續發展。 根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）之能源管理及效能類別－資訊產品（Energy Management Efficiency IT Process）評析，元太科技2020年營業收入之99.93％為綠色營收（Green Revenue），對於環境具有正面影響力，顯示電子紙產品具備的環境效益。

而為達成淨零碳排目標，元太除從技術與產品面落實外，亦展開碳排盤查，評估全球營運與製造據點所產生的溫室氣體，其中營運與製造使用能源而產生的間接碳排放，佔元太企業內部的總體碳排放量十分顯著。因此，採用再生能源將是實踐淨零碳排的核心，透過逐年增加再生能源使用比例外，亦將從產品研發、生產製造，乃至企業營運等各環節，提升能源使用的效率，減少總體能源使用，降低環境資源消耗。

元太董事長李政昊表示，氣候變遷對於環境的衝擊與威脅，將是全球共同面對的挑戰，身為地球公民的一份子，元太除從製造與營運落實零碳排計畫外，電子紙技術研發與產品設計亦透過減碳理念原則，專注於更低耗能與更少材料使用，讓低碳與節電的電子紙技術發揮更佳的環境友善效益。同時，透過淨零碳排倡議行動，協同生態圈與供應鏈夥伴投入減碳行動，共同實踐地球公民之責任。

除啟動企業內部與電子紙生態圈的淨零碳排行動外，元太亦透過參與致力於環境永續發展的倡議組織。2021年10月，元太科技成為「氣候相關財務揭露」支持者（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Supporter，TCFD Supporter），將繼續依循TCFD框架識別氣候變遷之風險與機會，深化實體風險與轉型風險之情境分析，以量化指標調整淨零碳排策略與規劃。此外，未來元太亦計畫參與RE100、SBTi及參與相關倡議組織，以倡議行動宣示「2040淨零碳排」之承諾。