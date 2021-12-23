藝術家杜忠誥是台灣現代書法史的標竿人物，全新創作百件作品，首站來到新竹縣！由新竹縣與彰化縣文化局聯合主辦的「墨海掣鯨-杜忠誥竹塹‧磺溪巡迴展」，即日起至明年2月13日在新竹縣文化局美術館展出，歡迎愛好書法藝術的鄉親踴躍前來，欣賞杜教授氣勢磅礡的文字造形美學。

縣長楊文科與杜忠誥教授23日共同揭開活動序幕，現年74歲的杜教授老當益壯，大筆一揮寫下「亂石崩雲」四字，展現深厚書藝創作功力。系列活動開幕式將在12月25日登場，並在明年1月15日舉辦「福虎慶豐年」新春揮毫與「墨海掣鯨-我的創作觀」講座。

杜忠誥熱情分享展出作品中多數利用變形、疊加、拼貼、重組等技法，創造出有別以往的空間效果，並「用大筆寫大字」，書寫內容放棄長篇的書寫，以七字以內的作品為最多，紙幅形式的轉變，橫幅、正方及接近方形作品比例大幅增多，於是空間的切割與構築、印章的大小及鈐蓋位置的選擇，都顯得更講求。

在色彩運用上，除了強化傳統所謂墨分五色-濃、淡、乾、濕、黑的追求與貫徹外，更利用宿墨的特殊暈滲效果來創作。此外，也利用藍、橙、黑三色進行連綿草的交纏，雙色的透疊，濃淡虛實的映襯。

楊文科表示，杜教授以傳統書法為底蘊，淬鍊出幻變創新的書寫風貌，大膽嘗試後現代書藝視覺表現，令人驚艷外，相信也帶動年輕世代認識書寫藝術。

本次展覽以「墨海掣鯨」命名，「墨海」用以比喻書藝世界既深且廣的無限挑戰，「掣鯨」則展現在創作上的萬丈豪情，投入書藝創作的生命寫照，也看到一個年逾七十的藝術家，仍不斷以熱情澎湃的心熱情創作。