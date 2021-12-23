唐姓男子涉嫌行竊土地公廟香油錢未遂。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

日前舉行公民投票，大湖警分局投入大量警力在轄區內維護投票開所秩序安全維護，以及假日草莓季交通疏導等勤務，1名唐姓竊嫌以為此時警力單薄，涉嫌行竊土地公廟香油錢箱內現金，被民眾發現報警逮捕。

警方逮捕唐嫌時，在唐某上起獲1支手機，唐嫌坦承是在月前在大湖某草莓園竊得，經被害人前來指認確定後，將唐依竊盜罪嫌移送苗栗地檢偵辦。

唐某是涉嫌日前到大湖鄉某間土地公廟，企圖搬動廟內香油錢箱竊取箱內香油錢現金，結果剛好有民眾經過，唐某趕緊落荒而逃，民眾發現不對報警追查。