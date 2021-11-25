4名未滿20歲的年輕人23日學古惑仔電影拍持棒鬥毆追逐短片，放上網路抖音流傳，卻未說明清楚，網友認出地點在台南市北區大興宮前，擔心府城也淪為黑道的「城市棒球隊」。警方介入偵辦，逮獲郭男、廖男與唐男，加上拍攝的鄭男，才知4人因無聊學拍打架短片，放上網路引發恐慌，依照社維法究辦。

台灣近日掀起一波「黑幫棒球隊」恐慌，19歲郭姓男子卻在這時仿效古惑仔電影情節，找同齡的廖姓、唐姓朋友扮演古惑仔，由18歲鄭姓男子拍攝持棒追逐短片，放上抖音流傳。

影片中，先由1男怒氣沖沖持棒走進1輛汽車，裝腔作勢欲尋人晦氣，旁邊突然竄出兩人持棒反撲，前者見狀一改態度落荒而逃。影片全程由車上駕駛邊開車邊拍攝，前後長度不到1分鐘。

這段網路影片並未清楚說明是仿效拍攝的短片，轉載至臉書粉絲社團，很多人信以為真，眼尖網友認出是大興宮前廣場，立刻引發議論紛紛，擔心近日的「黑道棒球隊」歪風蔓延到府城。

台南市警5分局根據影像追查，查獲郭男為首等4人一時無聊拍攝短片，調閱監視器畫面，發現4人在拍完影片後還聚在一起有說有笑，雙方並無真實仇恨與糾紛。

警方24日通知郭男等4人到案，告誡其說明不清的網路影片已引發社會不安，將依違反社維法究辦。